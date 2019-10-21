Fatsa’da meme kanseri farkındalık etkinliği

Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi meme kanserine dikkat çekmek için Plevne Meydanı'nda stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Açılan stantta vatandaşlara broşürler dağıtıldı ve sağlık personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan yaptığı açıklamada, “Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup, yılda yaklaşık 15 bin kadını etkilemektedir. 2000’li yıllardan beri tüm kanser istatistiklerine göre kadın kanserlerinin yüzde 2025’i meme kanseridir. Bu demek oluyor ki meme kanseri her 8 kadından birinde görülmektedir. Dünyada her yıl 1 milyondan fazla yeni meme kanseri vakası, 400’e yakın ise buna bağlı ölüm olayı görülmektedir. Meme kanseri, memedeki süt bezleri ve süt kanallarını oluşturan hücrelerin normal olmayan biçimde, kontrol dışı olarak çoğalması ve vücudun başka bölümlerine de yayılarak çoğalmayı sürdürmesidir. Kanser hücreleri meme dokusu dışına çıktığında, öncelikle koltuk altındaki lenf bezlerini tutmaktadır. Kanser hücrelerinin lenf bezlerine ulaşması, vücudun diğer bölgelerine yayılabileceğini gösterir. Erken dönemde teşhis edilmediğinde öncelikle çevre lenf bezlerine daha sonra kan yoluyla karaciğer ve kemik gibi organlara yayılım olur. Meme kanserinin en sık karşılaşılan belirtisi memede sert, ağrısız, zamanla büyüyebilen, hareket ettirilebilen ama bazen hareketsiz kitlenin hissedilmesidir. Şişmanlık, alkolsigara kullanımı ve yanlış beslenme alışkanlığı, ailede meme kanseri hikayesi, hiç çocuk doğurmamış olmak, daha önce yumurtalık ya da rahim kanseri teşhisi konulması, uzun süre doğum kontrol hapı kullanılması, ileri yaşta olmak (en sık 4069 yaş arasında görülür), adet görmeye başlama yaşının erken, kesilme yaşının geç olması şeklinde sayılabilir. Ancak risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yanı sıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir. Meme kanseri tedavisi erken evrelerde yüzde yüz sağlanabilir. İleri evrelerde hem yaşam süreleri kısıtlı hem de tedavi seçimleri hastalar için yaşam kalitesini düşürecektir. Bu konuda toplum tabanlı taramaların yapıldığı KETEM’lerin (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinin) önemi anlaşılmaktadır. KETEM birimleri ülke genelinde halkın kanser konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması ve erken teşhisi mümkün olan bazı kanser taramalarının yapılması amacıyla kurulmuştur. Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Fatsa KETEM halkımıza bu amaç doğrultusunda hizmet vermekte ve taramalara devam etmektedir” dedi.

Aralan, “KETEM’de, 4069 yaş arası tüm bayanlara meme kanseri tarama programı uygulanmaktadır. Erken teşhis hayat kurtarır sloganıyla tüm halkımızı meme kanseri taramalarını yaptırmak üzere Fatsa KETEM’e davet ediyorum” diye konuştu.

ORDU 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:14

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