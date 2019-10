Balıkçılar, sezondan beklediklerini bulamıyor Palamut, istavrit ve çinakop balığı geçen yıla göre çok düşük avlanıyor, ucuz hamsi balıkçıların yüzünü güldürmüyor Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz: “20 yılın en kötü sezonundan birisini geçiriyoruz, palamut sezonu tamamen bitti, sezona iyimser bakmaya çalışıyoruz”

Karadeniz’de bu yıl umdukları kadar avlanamayan balıkçılar, özellikle palamut olmamasının kendilerini etkilediğini belirtiyor. Sezon başlarında avlanmaya başlayan hamsi ise vatandaşların yüzünü güldürürken, tekne ile avlanan balıkçılar da istediklerini alamadıklarını belirtiyor.

Türkiye’de 1 Eylül itibariyle başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçılar, geçtikleri yıl palamut ile yaşadıkları sevinci yakalayamadı. Sezon başlarında kendisini göstermese de balıkçıların ‘bir umut’ diyerek bekledikleri palamut sezonu neredeyse kapandı. Balıkçılar, son yılların en kötü sezonlarından birini geçirdiklerini belirtirken, bu yıl bol çıkan hamsi ise ucuz olduğu için vatandaşların yüzünü güldürüyor.



“20 yılın en kötü sezonundan birisini geçiriyoruz”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, palamut olmamasının kendilerini etkilediğini ve hava şartlarından dolayı hamsinin düşük fiyata satıldığını ifade ederek, “Biz balıkçılar olarak biraz daha iyimser olmayı isterdik fakat son yılların belki de en son 20 yılın kötü sezonlarından birini geçiriyoruz. Bu sezon palamut yok, hamsi erken başladı. Hamsi sezonu devam etti ama hava sıcaklık derecelerine bakılırsa çok sıcak olduğundan kurumlara hamsi veremedik, herkes kasa yaparak piyasaya çalıştı. Bunun için ve hava şartları sıcak olduğundan hamsi umduğumuz rakamların altında gitti” dedi.



“İyimser bakmaya çalışıyoruz, palamut sezonu tamamen bitti”

“Sezon halen kötü gidiyor fakat son 35 gündür biraz iyimser halde bakmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Ünal Karadeniz, “Biraz daha iyi gibi. Palamut sezonu tamamıyla bitti. En ufak bir beklentimiz yok. Palamut zaten yoktu, bundan sonra da olmayacak ama hamsi için inşallah iyimser bakıyoruz ve bakmak zorundayız. Ödemelerimizi hep hamsi sezonuna ayarlıyoruz, inşallah hayırlısı olur” şeklinde konuştu.



“Türkiye’de balık tüketimi düşük”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Türkiye’de vatandaşların az balık tükettiğini de hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

“Geçen sene palamut, istavrit ve çinakop vardı. Bu sene hem palamut, istavrit ve çinakop yok denecek kadar az. Bunların hiçbiri olmadığından ve tüm tekneler hamsiye çalıştığından masraflarımız ile baş başa gitmeye çalışıyoruz. Hamsiyi son yıllarda gündüz avcılığı ile ilgili devletimiz bir yasa çıkarttı. Çok güzel oldu fakat halkımızın biraz daha balığa özen göstermesini diliyoruz. Özellikle doğal tutulan balıkçılık anlamında biraz daha tercih etmelerini ve iyimser bakmalarını rica ediyorum. İspanya’da yıllık balık tüketimi kişi başına 27 kilogram iken, Türkiye’de bu rakam 7 kilogram. Sağlık için ve balık fiyatları ucuzken halkımızın her türlü tüketmesi gerekiyor.”



“Hamsiye talep fazla”

Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, bu sezonun hamsi yılı olduğunu ve vatandaşların oldukça fazla talep gösterdiğini ifade ederek, “ Zaten denizde palamut balığından ümidimiz kesildi, az çıkıyor ve tanesi 25 liradan satılıyor. Palamut olmaması hamsiyi bollaştırdı. Hamsinin fiyatı da günden güne düşüyor. Şu anda kaliteli hamsi 10 liradan satılıyor, kalitesine göre de fiyatlar değişiyor. Şu an her bölgede avcılık var ama Ordu bölgesinde canlı canlı çıkıp, tezgahlara ulaşıyor. Vatandaş da hamsiye güzel bir talep gösteriyor. İnşallah hamsinin sonu da güzel olur. Kayıkçılar da aşırı derecede bir avcılık yapamıyorlar. Hamsi ile gidiyorlar ve masrafları gün geçtikçe artıyor. Şu anda fiyatlar onlara göre düşük, bize ve vatandaşlara göre gayet iyi” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise muhakkak balık tüketilmesi gerektiğini belirterek, fiyatlardan memnun olduklarını belirtti.

ORDU 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.