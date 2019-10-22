Felçli geldi, yürüyerek gitti

Ordu'da iş görüşmesindeyken beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felçli ve bilinci kapalı bir halde hastaneye kaldırılan bir kişi, 4 gün sonra gözünü açtı, 7. günde ise yürüyerek evine gitti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Özkan Gedikoğlu iş görüşmesindeyken aniden yere yığıldı. Beyin kanaması geçiren Gedikoğlu, Medical Park Ordu Hastanesine kaldırıldı. Hastanın bilinci kapalı ve sol tarafı felçli bir şekilde hastaneye getirildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Hasta 4 gün boyunca yoğun bakımda derin komada kaldı. Aralıksız sürekli nöbet hali olan, bilinci kapalı ve sol tarafı tamamen güçsüz olan hastaya uyguladığımız nöbet tedavisi ve beyin kanamasına yönelik kullandığımız ilaçlarla klinik yanıt aldık. Uyguladığımız bu tedaviler ile hastamız yoğun bakımda 4. gün gözlerini açtı ve kol bacak hareketlerini sağladı. 5. gün gayet sağlıklı bir şekilde servise aldık. 7. gün ise yürüyerek taburcu ettik” dedi.



“Gözümü hastanede açtım"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Osman Gedikoğlu da duygularını şöyle dile getirdi:

“O sabah çok dinç uyandım, gayet neşeli bir şekilde eşimle kahvaltı yaptım ve iş görüşmesine gittim. Aniden şakak bölgemde bir sızı hissettim ve gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda yoğun bakım odasındaydım. Şuan gayet iyiyim, doktorum Emre Bey benimle çok yakından ilgilendi. Felç geçirerek geldiğim bu hastaneden sapasağlam bir şekilde evime dönüyorum. Medical Park Ordu Hastanesine ve doktorum Emre Çevik’e beni sağlığıma kavuşturdukları için teşekkür ediyorum.”

ORDU 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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