Ordu'da aranan şahıslar yakalandı

Ordu'da 1421 Ekim tarihleri arasındaki son bir haftada haklarında arama kaydı bulunan 42 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 16'sı cezaevine teslim edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1421 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 12'si fuhuş yapan kadın olmak üzere 55 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 11 şahsa dilencilik, 12 bayana fuhuş, 3 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 12 şahsa sarhoşluk, 1 şahsa gürültü, 4 şahsa yasak tütün, 9 şahsa kumar, 2 şahsa yasak olan bahis ve şans oyunları düzenlenmekten, 1 işletmeye yasak alkol satışı yapmaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Uygulamalarda biri hırsızlık suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs olmak üzere 42 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahısların 16’sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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