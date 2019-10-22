Fatura usulsüzlüğünü CİMER ortaya çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatura usulsüzlüğünü CİMER ortaya çıkardı

İHA

Ordu'da CİMER'e yapılan ihbar üzerine Ünye ilçesinde 3 akaryakıt istasyonunda fatura usulsüzlükleri tespit edildi.

Ordu'da CİMER'e yapılan ihbar üzerine Ünye ilçesinde 3 akaryakıt istasyonunda fatura usulsüzlükleri tespit edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce CİMER ihbarı ile Ünye ilçesinde faaliyet gösteren 3 akaryakıt istasyonunda yapılan denetimlerde Ordu Defterdarlığınca fatura ve fişlerde usulsüzlük tespit edildi. 3 iş yerinde ayrıca sigortasız işçi çalıştırıldığı ortala çıktı. İş yerlerine gerekli cezaların uygulanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) tutanaklar gönderildi.
Fatsa ilçesinde yapılan denetimlerde ise 2 iş yerinde yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ve 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

ORDU

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyüp Fatsa’nın acı günü
YEREL HABERLER Eyüp Fatsa’nın acı günü
Ordu'da aranan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da aranan şahıslar yakalandı
DOKA Ordu'da toplandı
YEREL HABERLER DOKA Ordu'da toplandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor
Felçli geldi, yürüyerek gitti
YEREL HABERLER Felçli geldi, yürüyerek gitti
Fatsa'da karate müsabakaları
YEREL HABERLER Fatsa'da karate müsabakaları
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aşkın Tören: “Eşit hizmet edeceğiz” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “92 mahallemize ‘bütün şehir eşit hizmet anlayışı’ ile hizmet edeceğiz”
YEREL HABERLER Aşkın Tören: “Eşit hizmet edeceğiz” Altınordu ...
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kızılay’dan eğitim desteği
YEREL HABERLER Kızılay’dan eğitim desteği
Balıkçılar, sezondan beklediklerini bulamıyor Palamut, istavrit ve çinakop balığı geçen yıla göre çok düşük avlanıyor, ucuz hamsi balıkçıların yüzünü güldürmüyor Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz: “20 yılın en kötü sezonundan birisini geçiriyoruz, palamut sezonu tamamen bitti, sezona iyimser bakmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Balıkçılar, sezondan beklediklerini ...
Fatsa’daki okullara beyaz bayrak
YEREL HABERLER Fatsa’daki okullara beyaz bayrak
Fatsa’da meme kanseri farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Fatsa’da meme kanseri farkındalık etkinliği
Ordu’da sporcu sayısı arttı
YEREL HABERLER Ordu’da sporcu sayısı arttı
'Ordu kivisi' marka oldu Türk Patent Enstitüsü, Ordu’da üretilen kiviyi coğrafi işaret olarak tescilleyerek marka patenti verdi. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de 100 dekar alanda modern ve örnek yeni kivi bahçeleri kuruyor
YEREL HABERLER 'Ordu kivisi' marka oldu Türk Patent Enstitüsü, ...
Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı
Kanserden ölen İncilay öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kanserden ölen İncilay öğretmen son yolculuğuna ...
Kosova’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek KDTP Genel Sekreteri ve Türk Milletvekili Fikrim Damka: “Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru haklarından doğan ve sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik Suriye topraklarında başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı, bölgede yeniden barış ve huzur ortamının tesisi amacıyla gerçekleştirilmektedir”
YEREL HABERLER Kosova’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek KDTP ...
Başkan Güler: "Ortak paydamız Ordu" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: "İstanbul'da bir dostluk ve kardeşlik içerisinde Ordu sevgisi ve üst kimliği altında toplandık"
YEREL HABERLER Başkan Güler: "Ortak paydamız Ordu" Ordu Büyükşehir ...
Çinliler, Türk fındığı peşinde
YEREL HABERLER Çinliler, Türk fındığı peşinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X