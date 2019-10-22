Fatura usulsüzlüğünü CİMER ortaya çıkardı

Ordu'da CİMER'e yapılan ihbar üzerine Ünye ilçesinde 3 akaryakıt istasyonunda fatura usulsüzlükleri tespit edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce CİMER ihbarı ile Ünye ilçesinde faaliyet gösteren 3 akaryakıt istasyonunda yapılan denetimlerde Ordu Defterdarlığınca fatura ve fişlerde usulsüzlük tespit edildi. 3 iş yerinde ayrıca sigortasız işçi çalıştırıldığı ortala çıktı. İş yerlerine gerekli cezaların uygulanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) tutanaklar gönderildi.

Fatsa ilçesinde yapılan denetimlerde ise 2 iş yerinde yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ve 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

ORDU 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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