Eyüp Fatsa’nın acı günü

Eski AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın annesi Havva Fatsa vefat etti.
Eski Milletvekili Eyüp Fatsa'nın annesi Havva Fatsa, 93 yaşında hayatını kaybetti. Fatsa'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Kumru Eskiçokdeğirmen Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedilecek.
ORDU
22 Ekim 2019 Salı
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