Yükümlülerden Mehmetçiğe ‘butik çikolata’ Ordu’da denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler tarafından imal edilen butik çikolata, Barın Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere gönderilecek

Ordu’da, yükümlükler tarafından imal edilen butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere gönderilecek.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından finanse edilen ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) katkılarıyla hayata geçirilen ‘Yükümlülüğümüz Çikolata’ projesi kapsamında yükümlüler, butik çikolata imal etti. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (OTSO) açılan ve denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin katılım sağladığı kurtsa, üretilen butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere gönderilecek. Yükümlüler proje kapsamında ayrıca, almış olacakları ‘butik çikolata üretim sertifikası’ ile ilerleyen zamanda iş bulma fırsatından da yararlanacak.



"Tamamen sevgi köprüsü”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da fındıkla kakaoyu buluşturup dünyanın en iyi çikolatalarından birini yapmaya başlandığını belirtti. Fındığın çikolata olarak işlendiği takdirde elde edilecek olan kazancın katlanarak artacağını ifade eden Başkan Güler, “Bugünkü çalışmamız ise tamamen bir sevgi köprüsü. Ordu’dan ordumuza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şanlı ordumuzun orada muvaffak olmasını, birliğimizin muvaffak olmasını istiyoruz. Buradan ürettiğimiz çikolataları gönderiyoruz, bu çikolataların parası ile de ayrıca destek olmak istiyoruz. Onların orada çok güçlü bir şekilde başlattığı ve aynı zamanda da dünyaya mesaj olarak sunduğu bu anlamlı harekata biz de karınca kararınca katkıda bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı denetimli serbestlik konusunda Adalet Bakanlığımız ve özellikle başsavcımızın Ordu Büyükşehir Belediyesi ile çok örnek çalışmaları var. Kısacası biz birlikte anlamlı katkıda bulunmak istiyoruz. Maddi değeri belki çok büyük değil ama gönül değeri çok yüksek. Onun için bu anlamlı harekatta Ordumuzun temsilcileri, başsavcımız ve biz de projenin sahibi büyükşehir belediyesi olarak anlamlı katkılarda bulunuyoruz” dedi.



“Proje ile yükümlülere eğitim verilerek, meslek edinmeleri amaçlanmaktadır”

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş da denetimli serbestlik uygulamaları ile toplumun korunmasının amaçlandığını ifade ederek, “Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz de mevzuatımız ve bakanlığımızın emir ve talimatı doğrultusunda bu çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından finanse edilen ‘Yükümlülüğümüz Çikolata’ isimli proje gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişilere ve bu kişilerin eş ve çocuklarına uzman eğitici tarafından ‘butik çikolata’ imalatı konusunda eğitim verilerek bu kişilerin meslek edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu projede üretilen çikolataların Barış Pınarı Harekatı’nı icra eden askerlerimize gönderilmesi fikri çıktı. Biz de bunu bakanlığımıza arz ettik ve uygun görüldü. İnşallah kısa sürede burada üretilen çikolataları Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize göndereceğiz. Ordu’dan şanlı ordumuza selamlar şeklinde güzel de bir slogan çıktı. Bu şekilde proje daha da anlamlı hale gelmiş oldu” şeklinde konuştu.

ORDU 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

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