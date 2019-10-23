Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

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Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar sürüyor.

Fatsa ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 125 adet ectascy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs mahkemeye sevk edildi.

ORDU 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

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