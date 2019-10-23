Ordu \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Ali Akdo\u011fan, Ordu\u2019da uzun y\u0131llard\u0131r eksikli\u011fi hissedilen \u015fehir hastanesi i\u00e7in \u00fcniversite olarak 300 d\u00f6n\u00fcml\u00fck araziyi vermeye haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Ordu\u2019da uydudan yay\u0131n yapan yerel bir TV kanal\u0131nda yay\u0131nlanan program\u0131n\u0131n canl\u0131 yay\u0131n konu\u011fu olan OD\u00dc Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Ali Akdo\u011fan, Ordu \u00dcniversitesinin b\u00f6lgesinde \u00fclkesinde ve d\u00fcnyada marka \u00fcniversite olabilmesi i\u00e7in \u00e7aba sarf edilmesi gerekti\u011fini belirtti. Rekt\u00f6r Akdo\u011fan, \u201cD\u00fcnyan\u0131n geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerine bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda e\u011fitim, bilim, ara\u015ft\u0131rma ve yenilikler ortaya koyma gibi pek \u00e7ok konuda \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6rmekteyiz. Bizim de ayn\u0131 \u015fekilde \u00dcniversitemizi ulusal ve uluslararas\u0131 alanda \u00f6n plana \u00e7\u0131karmak i\u00e7in bir gayret i\u00e7erisinde olmam\u0131z gerekir. Bu gayreti ortaya koydu\u011fumuzda \u00f6nemli bir mesafe kat edece\u011fimize inan\u0131yorum\u201d dedi. \u201c\u00dcniversite \u015fehir ile b\u00fct\u00fcnle\u015fecek\u201d \u00dcniversite \u015fehir b\u00fct\u00fcnle\u015fmesi hususunda ilgili alanlarda ilgili kurulu\u015flarla \u00e7e\u015fitli protokollerin yap\u0131larak bilimsel bilginin topluma yans\u0131mas\u0131n\u0131n sa\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Akdo\u011fan, \u00fcniversitesanayi i\u015f birli\u011fi ve \u00fcniversitekamu kurulu\u015flar\u0131 aras\u0131nda isti\u015fareye dayal\u0131 bir yap\u0131 ile gerekli faaliyetlerin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclece\u011fini belirtti. Rekt\u00f6r Akdo\u011fan, \u201cE\u011fitim Fak\u00fcltesi ile Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc aras\u0131nda, \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi ile M\u00fcft\u00fcl\u00fck aras\u0131nda, T\u0131p Fak\u00fcltesi ile Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc aras\u0131nda, Ziraat Fak\u00fcltesi ile Tar\u0131m \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc aras\u0131nda ve ilgili e\u011fitim birimlerimiz ile ilgili kurum ve kurulu\u015flar aras\u0131nda yak\u0131n i\u015f birlikleri yaparak teorik bilginin pratik hayata yans\u0131mas\u0131 ve toplumumuza hizmet etme noktas\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bir dayan\u0131\u015fman\u0131n olmas\u0131 gerekmektedir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \u201c\u00d6\u011frencilerimizin yan\u0131nday\u0131z\u201d Bilgiye yat\u0131r\u0131m yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini ve gerekli bilimsel alt yap\u0131 olu\u015fturuldu\u011funda bunun topluma yans\u0131mas\u0131n\u0131n da olumlu olaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Rekt\u00f6r Akdo\u011fan, \u201c\u0130nsana imkan verdi\u011finizde, insan\u0131n elinden tuttu\u011funuzda ve motive etti\u011finizde o insan \u00e7ok g\u00fczel i\u015fler ba\u015far\u0131r. Biz rekt\u00f6rl\u00fck olarak b\u00fct\u00fcn birimlerimizin motivasyonlar\u0131n\u0131 art\u0131rma, kendi alanlar\u0131nda ilerleyebilmeleri i\u00e7in onlara maddi manevi anlamda \u00f6nc\u00fcl\u00fck ederek yeni \u00e7al\u0131\u015fmalar ortaya koyma ve bu toplumun sorunlar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmeleri noktas\u0131nda bir \u00e7aban\u0131n i\u00e7erisindeyiz dedi. Rekt\u00f6r Akdo\u011fan, \u00f6\u011frencilerin Ordu \u00dcniversitesinde e\u011fitim g\u00f6rmelerinin fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya\u015famalar\u0131n\u0131 arzu etti\u011fini ifade ederek \u00f6\u011frencilerin sadece akademik geli\u015fimleri de\u011fil ayn\u0131 zamanda sosyal, k\u00fclt\u00fcrel ve sportif faaliyetlerini ger\u00e7ekle\u015ftirebilmesi i\u00e7in de gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve Ordu \u00dcniversitesinin daima \u00f6\u011frencisinin yan\u0131nda oldu\u011funu belirtti. \u201c\u015eehir Hastanesi i\u00e7in 300 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazimiz var\u201d SBOrdu \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi personelinin imkans\u0131zl\u0131klar i\u00e7erisinde \u00f6zverili bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Rekt\u00f6r Akdo\u011fan, hastane yetersizli\u011finin Ordu\u2019nun bir problemi oldu\u011funu ifade etti. Rekt\u00f6r Akdo\u011fan, \u201cBiz Ordu \u00dcniversitesi olarak, hasta olan bir vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n b\u00fct\u00fcn t\u0131bbi tedavilerinin Ordu\u2019da yap\u0131larak \u00e7evre illere olan ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n azalmas\u0131n\u0131 arzu etmekteyiz. Ordu halk\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmesi ve hastane probleminin halledilmesi i\u00e7in daha modern, geli\u015fmi\u015f teknolojilerle donat\u0131lm\u0131\u015f, hekim say\u0131s\u0131n\u0131n yeterli oldu\u011fu bir hastanenin yap\u0131lmas\u0131 gereklili\u011fi herkesin ortak d\u00fc\u015f\u00fcncesidir. \u015eehrin ileri gelenleri ile ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fim g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimde ihtiya\u00e7 duyuldu\u011fu takdirde ikinci bir alternatif olarak \u00dcniversitemize ait 300 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazinin m\u00fcsait oldu\u011funu ifade ettim. Bu konuda Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131m\u0131z Dr. Fahrettin Koca\u2019ya da bilgi verdim, karar Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131nd\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.