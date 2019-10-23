Başkan Tavlı: “Ünye’nin 1 lirasını heba etmeyiz” Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı: “Gecelerimizi gündüzlerimize katarak Ünye’ye hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Ünye’nin 1 lirasını ziyan etmeden, varlıklarını en iyi şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gecelerini gündüzlerine katarak Ünye’ye hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Ünye’nin 1 lirasını ziyan etmeden, varlıklarını en iyi şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Ünyeli Sanayici ve İşadamları Derneği (ÜNSİYAD) tarafından İstanbul’da düzenlenen kahvaltı programında; Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, dernek başkanları ve iş adamları bir araya geldi. Toplantıda konuşan ÜNSİYAD Başkanı Kemal Yankuncu, Ünye için üzerilerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.



“Ünye’nin 1 lirasını ziyan etmeyiz”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, siyasete arkadaşlarının ricasıyla girdiğini, memleketine ve insanlara hizmet etme çabası içerisinde olduğunu ifade etti. Gecelerini gündüzlerine katarak Ünye’ye hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Tavlı, “Siyasete arkadaşlarımın ricasıyla girdim. Siyaseti de memleketime ve vatandaşlarıma hizmet etmek için yaptım. Bunu da başardığımı düşünüyorum. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde hizmet etme fırsatı buldum. Yönetim kurulu üyeliği, özel idare sorumluluğu, il genel meclis üyeliği, birlik encümenliği, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği, ilçe başkanlığı derken, kendimizi arkadaşlarımızın destekleri ve Cumhurbaşkanımız takdirleriyle ilçe belediye başkan adayı olarak bulduk ve yola çıktık. Hemşehrilerimde bizlere teveccüh gösterdiler, seçtiler. Biz de sizleri utandırmamak, mahcup etmemek adına arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, Ünye’nin 1 lirasını ziyan etmeden, varlıklarını en iyi şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Eksiklerimiz, eleştirilecek noktalarımız tabi ki vardır. Bunlara açık olduğumuzu yürekten ve samimi olarak ifade ediyorum. Rabb'im görevimizi başladığımızdan daha iyi bir yerde tamamlamayı nasip etsin diyorum. Sizlerin de destekleriyle Ünyemize güzel hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağım” diye konuştu.



“20 milyona yakın borç ödedik”

Büyükşehir, ilçe belediyesi ayrımı yapmadan halisane olarak çalıştıklarını ifade eden Başkan Tavlı, “Göreve geldiğimiz 7 aylık sürede özel sektör, banka ve İLBANK borçları olmak üzere 20 milyona yakın borç ödedik. Borç öderken de 1 lira kredi çekmedik. Borç ödemenin yanında hizmette üretiyoruz. 10 kilometre civarında beton yol yaptık. 1 kilometre beton yolun maliyeti 400 bin lira civarında. Kırsal mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemizle koordineli yaptığımız çalışmayla 35 kilometre asfalt yol yaptık. Bunun yarısı sıcak asfalt, yarısı sathi kaplama. İlçemize hizmeti daha fazla alabilmek için Büyükşehir Belediyemize iş makinesi ve malzeme desteğinde bulunarak hizmetlerin hızlanmasını sağlıyoruz. Büyükşehir, ilçe ayrımı yapmadan çalışmaktayız. Hizmetin daha fazla yapılması için bütün değerleri ortak kullanıyoruz” diye konuştu.



“Siyasi büyüklerime desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum”

Ünye’nin yıllara sarih problemlerinin tek tek çözüme kavuştuğunu belirten Başkan Tavlı, şunları söyledi:

“İlçemizin yıllardır kanayan yarası olan çöp alanı konuşunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’le istişare ederek kendisinin riyasetinde ve destekleriyle çalışma başlatıldı. Ünye’nin giriş kapısı olan Akçay bölgesindeki vahşi depolama alanına artık çöp dökülmüyor. Dökülmediği gibi üzeri kapatılarak ve gaz bacaları yapılarak yeşillendiriliyor. Yine yıllardır konuşulan Organize Sanayi Bölgesi konusunda büyük yol kat ettik. Killik mevkisinde 550 dönüm alanın kamulaştırması tamamlandı. Küçük bir parselin kamulaştırması kaldı. Kasım sonu itibariyle oda bitmiş olacak ve bu yıl sonu itibarıyla Ünye OSB’nin yerinin tamamı kamulaştırılmış olacak. 2020 yılının sonuna doğru Ünye OSB’de bacaların tüttüğünü inşallah hep birlikte göreceğiz. 40 yıllık hayalde bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Üniversite alanı ile ilgili yerin tahsisi yapılmıştı gelecek dönemde inşallah fakülte ve meslek yüksekokulu binasını oraya taşıyarak yerleşkeyi taçlandıracağız. Ünye’nin önemli konularından bir tanesi de Çamlık konusuydu, buranın çok dedikodusu oldu. Çamlık Ünye ve Ünyeliler nasıl arzu ediyorsa o halde kalacak. Tabii, tüm bunlar yapılırken AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran ve bölge milletvekillerimizin büyük destekleri var. Ben kendilerine Ünyeliler adına teşekkür ediyorum.”

ORDU 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

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