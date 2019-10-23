Eyüp Fatsa'nın annesi toprağa verildi

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Eski AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın annesi Havva Fatsa toprağa verildi.

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan ve 3 dönem TBMM çatısı altında Ordu milletvekilliği yapan Eyüp Fatsa’nın, annesi Havva Fatsa 93 yaşında vefat etti. Havva Fatsa’nın cenazesi Kumru ilçesi Çokdeğirmen Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ve Şenel Yediyıldız, Kumru Kaymakamı Bülent Şimşek, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ORDU 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

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