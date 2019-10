Bu ilçede insanlar uzun yaşıyor Ordu'nun Gölköy ilçesinde insanlar, uzun süreli yaşamanın sırrının doğal ve organik beslenme olduğunu belirtiyor 102 yaşındaki Mehmet Özmen: “Organik besleniyoruz, hayvansal ürünleri çok tüketirim”

Türkiye'nin Yaşlanma Atlası’nda, uzun ömürlü ve sağlıklı insanlar arasında ilk 10’uncu sırada gösterilen Ordu’nun Gölköy ilçesinde insanlar, uzun yaşam sırrını üretip tükettikleri yiyeceklere borçlu olduğunu belirtiyor. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, iş ve trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin olmadığı takdirde yaş ortalamasının daha da yüksek olabileceğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi tarafından çıkarılan Türkiye'nin Yaşlanma Atlası’nda, Gölköy ilçesi, Türkiye genelinde un sağlıklı ve uzun süreli insanların yaşadığı 10 yer içerisinde gösterildi. Ortalama yaş süresinin 82 olarak belirlendiği ilçede insanlar günlerinin büyük kısmını tarım ve hayvancılık için harcarken, boş zamanlarında da yaylalara çıkarak stres atıyor. Mısır, fasulye, karalahana, bal, sür, yoğurt ve fındık başta olmak üzere neredeyse bütün besin gıdalarını kendileri üreten Gölköy halkı, ilçenin bol oksijenli ve temiz havası ile birlikte temiz su kaynaklarının insan ömrünü adeta arttırdığını belirtiyor. İnsanların çetin geçen kış aylarında dahi hasta olmadığı ve bazı insanların hiç doktora gitmediği Gölköy’de, bazı insanların yaşı ilerledikçe sadece bacak ağrısı çektiği belirtiliyor.



İlçedeki vatandaşlar doğal ve sağlıklı besleniyor

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gölköy’ün 1936 yılında kurulan eski bir ilçe olduğunu hatırlattı. İlçedeki insanların uzun ömürlü olmasının doğa ile iç içe yaşamalarından kaynaklandığını ifade eden Başkan Uludağ, “Genellikle bizim insanımız hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Hepsi de doğal ve organik ürünlerle besleniyor. İlçemizin tarihi çok eski, insanlarımızın ortalama yaşam standardı 8085. Aslında bizim ortalamamız daha da yüksek olabilirdi ancak Gölköy ilçemizde gurbetçi ve enerji sektörünce çok çalışan çok olduğundan iş kazaları çok veriyoruz ve yaş ortalamasını aşağıya çekiyor” dedi.



"Yaşı ilerleyenler dahi hastalıkla uğraşmıyor, vadesini tamamlayan acı çekmeden hayata veda ediyor"

Yaylalara çıkan insanların, ürünlerini organik olarak kendilerinin hazırladıklarını ifade eden Başkan Uludağ, “Yumurta, su, tereyağının yanında her türlü bitkiyi de kullanıyorlar ve biz de yiyoruz. Her imkan var, kış da olsa, yaz da olsa yaylada temin edilen merkezde tüketiliyor. Havasıyla, suyuyla ve doğadan çıkan ürünleri ile Gölköy ilçemiz gerçekten en uzun ömürlü yaşayan ilçelerden birisi” diyerek, ilçedeki yaş ortalamasının iş kazalarının olmadığı sürece daha da yüksek olabileceğini anlattı. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, organik ve sağlıklı yaşandığı için insanların hastalıkla uğraşmadığını, vadesini tamamlayanların da acı çekmeden hayata veda ettiklerini belirtti.

Mehmet Özmen, aslen 102 yaşında olduğunu ancak kimlik yaşının 97 olduğunu ifade etti. Gölköy ilçesinin havasının temiz olduğunu ve insanların burada organik beslendiğini ifade eden Özmen, “Allah bize ömür verdiği sürece biz yaşıyoruz. Türkiye genelinde de Gölköy’deki insanların uzun yaşadığını biliyorlar” dedi.



“Hayvansal ürünleri çok tüketirim”

Doğal yollarla beslendiğini, bol bol su içerek meyve tükettiğini ifade eden Mehmet Özmen, “Hayvansal ürünleri çok yerim. Tatlıyı da aşırı yerim. Ben kendime bunlarla baktım. Doğal bal, yağ bunlar hep dolapta durur ve hepsi doğaldır. Ben bu yaşta kilo vermem gerekirken, günden güne kilo alıyorum. Ben hayatımı köyde geçirdim. Şehirde yaşamak köy hayatını tutmaz” şeklinde konuştu.



“Kazalarda hayatını kaybedenleri saymazsak, insanlar ortalama 90 yaşına kadar yaşayabiliyor”

İlçede yaşayan İlhan Doğrul, uzun yaşamın sırrının doğal ve organik beslenme olduğunu düşündüklerini belirterek, “Burada çoğunlukla her şey doğal. İş kazalarında ve trafik kazalarında ölen arkadaşlarımız var. Onların dışındaki insanlar en az 90 yaşına kadar yaşayabiliyor. Burada stres yapsak bile, hayvanları otlatırken veya ormanda yürürken stres atılıyor. İnsanlar kolay kolay hasta da olmuyor, çok azdır.



“Uzun yaşamın sırrı doğal beslenmeden geçiyor”

İlçede kadınlarla birlikte doğal makarna yaptıklarını ifade eden Birgül Çayır, “Hep doğal bir şekilde kendi ellerimizle yapıyoruz. Genellikle insanlar doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Bize kalırsa uzun yaşamın sırrı bu doğal beslenemeden geliyor. Yoğurt ve sür ürünleri burada çok tüketilir. İnsanlar o yüzden uzun ömürlü olabilir" açıklamasında bulundu.

İlçede yaşayan 64 yaşındaki Fatma Çelik, insanların çoğunda hastalık olmadığını ancak sadece diz ağrısı çektiklerini ifade etti. Uzun yaşam sırrının doğal beslenme ve stresten uzak bir yaşam olduğuna değinen Çelik, şehir hayatında yaşamanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

