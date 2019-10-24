Sağanak yağış altında sörf Karadeniz'de yağmur altında sörf yapmak için çabalayan bir kişinin uğraşları tebessüm ettirdi

Karadeniz'de yağmur altında sörf yapmaya çalışan bir kişi, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde bir vatandaşın sörf tahtasıyla birlikte denizde çabalaması, görenlere tebessüm ettirdi. Bir yandan yağan yağmur, diğer taraftan da yeteri kadar yükselmeyen dalgalar, uygun şartlar oluşmadığından sörfçünün işini bir hayli zorlaştırdı. Saatler içerinde defalarca sörf yapabilmek için çabalayan sporcu, kimi zaman başarılı olsa da çoğu zaman istediği sonuca ulaşamadı.

Genellikle yaz aylarında yüksek dalgalarla yapılan sörf sporunu, sağanak yağmur altında, kapalı havaya ve yetersiz dalgalara rağmen gerçekleştirmeye çalışan sporcunun gayreti objektiflere yansıdı.

ORDU 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

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AKŞAM 17:43

YATSI 19:03

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