Ordu’da 9 ayda 6 bin 223 kişi işe yerleştirildi

Ordu Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürü İsa Kaymak, 2019 yılının ilk 9 ayında kuruma kayıtlı iş arayanlardan 3 bin 379’u kadın, 2 bin 810’u erkek, 34’ü engelli olmak üzere toplam 6 bin 223 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Ordu’da, 2019 yılının ilk 9 ayında 39 bin 779’u normal, 84’ü engelli, 548’i eski hükümlü olmak üzere toplam 40 bin 411 kişinin kayıtlı iş arayan olduğunu belirten iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi şartlarda iş arayanlara yönelik olarak iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak da meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini ifade etti.

İsa Kaymak, bu kapsamda 2019 yılının ilk 9 ayında 61 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildiğini, 42 bin 962 kişi ile bireysel görüşmede bulunulduğunu, 94 iş arama semineri düzenlendiğini ve bu seminerlere bin 743 kişinin katılım sağladığını kaydetti.

İŞKUR’a kayıtlı her iş yerinin bir danışmanı bulunduğunu ve iş yerlerinin düzenli olarak ziyaret edildiğini belirten Kaymak, 2019 yılının ilk 9 ayında 4 bin 489 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini, 7 bin 601 açık iş talebi alındığını, bu açık iş taleplerine 6 bin 223 kişinin yerleştirildiğini ve 18 bin 77 kişiye de yönlendirmede bulunulduğunu söyledi.

Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyenlere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlendiğini ifade eden İsa Kaymak, 2019 yılının ilk 9 ayında 854’ü kadın, 520’si erkek olmak üzere toplam bin 374 kişinin katıldığı 57 mesleki eğitim kursu düzenlendiğini ve bu kurslara katılan 227 kursiyerin istihdam edildiğini söyledi.

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, doğrudan veya yüklenici eliyle toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplum Yararına Program uygulandığına dikkat çeken İsa Kaymak, 2019 yılında 133 TYP uygulandığını, bu programlardan 3 bin 194 işsiz vatandaşın yararlandığını kaydetti.

İŞKUR’a kayıtlı olup, en az yüzde 40 oranında engeli bulunan engelliler ile eski hükümlülere kendi işini kurmaları halinde maddi destek sağlandığını belirten İsa Kaymak, 7 farklı ilçemizde tekstil, mobilya, arıcılık, hayvancılık, seracılık konularında kendi işini kuran 11 engelli ve eski hükümlüye toplam 316 Bin TL destekte bulunulduğunu ifade etti.

ORDU 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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