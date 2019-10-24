Fatsa Adliyesine ‘adli görüşme odaları’ kurulacak

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, cinsel istismar suçları işlenmesi açısından Ordu ilinin Türkiye genelinde 3. sırada olduğunu belirterek, Fatsa'ya 'adli görüşme odaları' kurulması taleplerinin 2020 programına alındını açıkladı.

Hakimler savcılar kararnamesi ile Adana Cumhuriyet Savcılığından, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Özcan Çabukoğlu, Fatsa’da aktif olarak yayın yapan gazete sahipleri ve basın çalışanları ile düzenlenen etkinlikle bir araya geldi. Öncelikli olarak basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Günü’nü kutlayan Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğu, yaptığı açıklamada, “Adana’da iken yapacağımız büyük operasyonlarda basın açıklamalarını ben yapıyordum. Birebir temasın önemli olduğuna inanıyorum. Birebir temasın olmadığı durumlarda yanlış haberler de çıkabiliyor, farklı anlaşılmalara da neden olabiliyor. Bu nedenle burada hem tanışıp hem de bizlerle alakalı olan haberlerde istişare yapmamız gerektiğini dile getirmek istedim” dedi.



Ordu Türkiye genelinde 3. sırada

Ordu’nun cinsel istismar suçlarında üçüncü sırada olduğunu ve bu durumun da etkisiyle 56 il merkezinde bulunan adli görüşme odalarının Fatsa’ya yapılması konusunda çalışmaların yapıldığını dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, “Cinsel istismar suçları işlenmesi açısından Ordu ili Türkiye genelinde 3. sırada. Cinsel istismar suçları bilindiği gibi mağdurlarında utanacağı bir durum, asıl faillerin utanması gerekir ama maalesef toplumsal yapımız nedeniyle mağdurlarımızın utandığı suçlar olarak geçiyor. Cinsel istismar suçlarına karşı ‘kırılgan mağdur’ diye tabir ettiğimiz kırılgan mağdurlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri, bu anlamda daha rahat ifade vermeleri sağlanabilmesi ve delillere doğrudan ulaşabilmek adına adli görüşme odalarının kurulması ile alakalı Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yaptım. Adli görüşme odaları kırılgan mağdurlarımızın daha rahat ifade verebilmeleri; kadrolu bir psikoloğun adliyede sürekli bulunabilmesi ve diğer ilçelerinde bundan faydalanabilmeleri amacıyla teşekkül ettirilen bir yapı” diye konuştu.



Adli görüşme odaları 2020'de

Fatsa Adliye Binasının eksiklerinden biri olan engelli asansörü konusuna değinen Çabukoğlu, “Adli görüşme odaları konusunda devlet önemli bir masrafta da bulunuyor. Adli görüşme odaları yani 3 odanın maliyeti kesin olmamakla birlikte 500 bin TL’yi bulabiliyor. Bu noktada sadece 56 il merkezinde bulunan bir yapıyı Fatsa’ya getirmek için görüştük. Görüşmeler sonucunda bu konu 2020 programına alındı ve ‘yeriniz var mı?’ sorusu üzerine yerimizin olduğunu belirttik. En kötü ihtimal planlanan alanlara istediğimiz projeler olmazsa bile adliye binamızın en alt katında bu için çalışmalar olacak. Bizim adliye binamızda engelli asansörümüz yok maalesef çok büyük bir eksiklik. Ben utanıyorum açıkçası. Birazda empati yapmak lazım. Adliye binamızın en alt katı atıl durumda orayı da denetledik ve projelerini çizdik. O anlamda da değerlendirmek suretiyle ve adli görüşme odalarımızı yapma yolunda ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Fatsa Kızılay ile anlaşma yapıldığını ve Adliye Binasına kutuların konulacağını ve isteyen vatandaşların buraya kullanılmış ya da kullanılmamış eşyaları bırakılacağını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

ORDU 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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