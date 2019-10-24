Ordu’da 13 ilçede 2B kadastro çalışması yapılacak

Ordu Kadastro Müdürlüğünce, 13 ilçeye bağlı 93 mahallede ve 4560 hektarlık alanda 5831 sayılı Kanun gereğince 2b alanlarının kadastro çalışması yapılacak.

13 ilçede yürütülecek 2b kadastro çalışmaları hakkında bilgi veren Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, il genelinde, kadastro güncelleme çalışmalarına ilaveten 2b arazilerinde kadastro çalışmaları yürüttüklerini söyledi. 2b Kadastro çalışmalarının ne şekilde yapılacağına da açıklık getiren Muhammet Akyazı, “Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin; fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığının kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle yapılacaktır” diye konuştu.

2b Kadastro çalışmalarına vatandaşların duyarlı olmalarını isteyen Akyazı, “İlan edilen günde iştirak edilmesi, iştirak edilemiyorsa ölçü ekiplerine ölçü esnasında sınırlarını bilen yakınlarının gösterimleri sağlanması, sınırlarında doğal işaretli olmayan kısımlarının belirgin hale getirilmesi için işaret konulması, fili kullanım durumları dikkate alınarak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu kim veya kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı çalışan ekibe bildirmelerini ve Kadastro çalışmalarında yapılan kesin askı ilanlarında hata ve eksikliklerin fark edilmesi halinde ilan süresi içerisinde ilgili kadastro mahkemesine dava açmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Muhammet Akyazı, Ordu Kadastro Müdürlüğünce bugüne kadar Ordu ili genelinde; 15 ilçe, 112 mahallede, 2 bin 4482 parsele karşılık 5 bin 693 hektarlık alanın 2b kullanın kadastrosu tamamlandığını sözlerine ekledi.

ORDU 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:17

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