Kızılay’dan bağışçılara ödül

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışçılarını onurlandırmak amacıyla çeşitli ödüller verildi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda 45 kez kan bağışlayanlara plaket, 35 kez kan bağışlayanlara altın madalya ve 25 kez kan bağışlayanlara ise gümüş madalya verildi.
Programın ardından açıklamalarda bulunan Kızılay Fatsa Şube Başkanı Gökhan Hocaoğlu, 2019 yılının ilk 8 ayında Türkiye’deki kan ihtiyacının yüzde 90’ının Türk Kızılayı tarafından karşılandığını söyledi. Hocaoğlu, 144 bağışçıya plaket, 119 bağışçıya bronz madalya, 5 bağışçıya ise gümüş madalya verildiğini sözlerine ekledi.
ORDU
25 Ekim 2019 Cuma
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