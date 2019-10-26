Yaşlı kadın kazada can verdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, SamsunOrdu karayolu Yüceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Fatsa istikametine gitmekte olan F.A. idaresindeki 33 DIP 69 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmekte olan Ayşe Duran'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SamsunOrdu karayolunda kısa bir süre trafik tek şeritten verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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