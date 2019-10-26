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Vali Yavuz: “Mülki idare amirleri, adeta vatana, millete adanmış bir hayat yaşar” Vali Yardımcısı ...

İHA

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Mülki idare amirleri, adeta vatana, millete adanmış bir hayat yaşar" dedi.

Vali Yavuz: “Mülki idare amirleri, adeta vatana, millete adanmış bir hayat yaşar” Vali Yardımcısı Ekrem yaman emekli oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Mülki idare amirleri, adeta vatana, millete adanmış bir hayat yaşar” dedi.
Ordu’da 30 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Vali Yardımcısı Ekrem Yaman onuruna veda yemeği düzenledi. Düzenlenen veda yemeğinde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Bu makamlar, mevkiler, aziz milletimizin ve kutlu devletimizin bize lütuflarıdır. Önemli olan bu lütfun değerini, kıymetini bilmektir. Kendimizden bir şey varmış gibi hissetmeden lütfa layık bir hayat yaşamak, aziz milletimizin hizmetinde ve emrinde olmak, bizim en büyük şiarımızdır” dedi.
Vali yavuz, şöyle konuştu: “Mülki idare amirleri, adeta vatana, millete adanmış bir hayat yaşar. Meslek büyüğümüzle tanışmak, onunla birlikte çalışmak, benim için de ayrı bir keyifti. Kendisinin tecrübelerinden istifade ettik. Görev yaptığım yerlerde tüm meslektaşlarımla, sevgi, saygı çerçevesinde ilişki kurdum. Birlikte görev yaptığım meslek büyüklerimizle hiçbir gönül kırıklığımız olmadı. Devlet hizmetinde uzun yıllar çalışıp, başına herhangi bir iş getirmeden, haysiyetiyle, onuruyla ayrılabilmeyi de Allah hepimize nasip etsin. Değerli meslek büyüğümüze ve kıymetli eşine, bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Hizmetleriniz için çok teşekkür ediyorum. Her daim kapımız, gönlümüz sonun kadar açıktır” dedi.
30 Ekim 2019 tarihi itibariyle yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan Vali Yardımcısı Ekrem Yaman da veda yemeğinde yaptığı konuşmada duygularını şöyle dile getirdi:
“Yıllarca işgal ettiğimiz ve zamanı gelince sahibine bıraktığımız makamların, gerçek sahibi Türk milletidir. Hayat, doğru cevapları olmayan bir sınavdır. Arkamızda kalanlara, ‘yaşayışı güzeldi, hizmeti güzeldi, ahirete intikali de güzel oldu. Geride bıraktığı hatıralar da güzeldi’ dedirtmeliyiz. Dünyada insan yaşadıklarıyla değil, yaşattıklarıyla anılır. O halde anılması güzel olan bir söz olmalıyız. Bizlere huzurlu bir çalışma ortamı sunan Sayın Valimiz Seddar Yavuz’a ve değerli eşine ve birlikte çalışmaktan haz aldığım değerli meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz tarafından Vali Yardımcısı Ekrem Yaman’a, İçişleri Bakanlığınca ve Ordu Valiliğince hazırlanan Teşekkür Belgeleri ile hizmetlerinin anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.
Bir restoranda düzenlenen veda yemeğine Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Vali Yardımcısı Ekrem Yaman’ın eşi Emine Yaman, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Vali Yardımcısı Bayram Gale, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şube Başkanı Yarbay Ahmet Meydan ve eşleri katıldı.

ORDU

26 Ekim 2019 Cumartesi

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