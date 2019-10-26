Bu da bedava döner kuyruğu Ordu’da bir iş yeri, 300 bin döner ekmek satışına ulaşınca bir günlüğüne 4 bin kişiye bedava döner ekmek dağıttı Bedava dönerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Ordu’da bir iş yerinin bedava döner dağıttığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Köprübaşı mevkiinde mart ayında faaliyete başlayan işyeri, hedeflediği satış rakamına ulaşınca yarım ton bedava döner dağıttı. Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise iş yerinin bulunduğu yere akın etti. Vatandaşlar, bedava dağıtılan dönerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

İşyeri sahibi İlter Alişan, “Mart ayında işyerimizi açarak faaliyetimize başlamıştık. Kendimize bir hedef koyduk. 300 bin döner ekmek satışına ulaşınca bir günlüğüne bedava satış yapmayı hedefledik. Dün itibarıyla 300 bin dönerekmek satışını gerçekleştirdik. Bugün de 4 bin kişiye döner ekmek dağıttık. Herkese afiyet olsun” dedi.

Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan işyerine teşekkür etti.

ORDU 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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