İkiz mutluluk Tek yumurta ikizleri kardeştiler şimdi elti oldular İkiz doğdular, ayrılamadılar, aynı ikizle evlendiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İkiz mutluluk Tek yumurta ikizleri kardeştiler şimdi elti oldular İkiz doğdular, ayrılamadılar, aynı ...

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 32 yaşında olan Mustafa ve Mehmet Uslu, bir sene önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 27 yaşında Neslihan ve Nagihan Cüni ile dünya evine girdi. Çaybaşı ilçesinde yaklaşık bir sene önce nişanlanan tek yumurta ikizleri Ünye'de düzenlenen görkemli bir düğünle mutluluğa ilk adımı attı.

İkiz mutluluk Tek yumurta ikizleri kardeştiler şimdi elti oldular İkiz doğdular, ayrılamadılar, aynı ikizle evlendiler

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 32 yaşında olan Mustafa ve Mehmet Uslu, bir sene önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 27 yaşında Neslihan ve Nagihan Cüni ile dünya evine girdi. Çaybaşı ilçesinde yaklaşık bir sene önce nişanlanan tek yumurta ikizleri Ünye’de düzenlenen görkemli bir düğünle mutluluğa ilk adımı attı.
Uslu ve Cüni ailelerinin ikiz çocuklarına gösterdikleri birer resimle hayatları değişen ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile ikiz Neslihan ve Nagihan Cüni ailelerinden aldıkları destekle ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanan düğün ise yoğun bir kalabalık eşliğinde gerçekleşti.
Düğünde konuşan tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu’nun annesi Akgül Uslu, "İkiz çocuklarım olduğu için çok mutluyum. Çocuklarım şu ana kadar hep birlikte yaşadı. Bu zamana kadar hiç ayrılmadılar ve düğünlerini de zaten beraber yaptık. İlkokuldan ve üniversiteye kadar hep beraber okudular. Askere biri bir ay önce gitti ve biri bir ay sonra gitti. İkizlerim ayrılık yaşadıklarında kendilerini huzursuz hissetti. Özellikle ben çocuklarımın ikiz çocuklarla evleneceği aklımın ucundan geçmiyordu. Herkes bize bu çocukları ikizlerle evlendirin diyordu" dedi.
Baba Fahri Uslu, "Bu ikizlerim doğduktan ve evlenene kadar hiç bir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. İkizimin bir tanesi diğerini yönlendiriyordu üniversiteyi beraber okuyalım diye ve ikisi sonunda beraber okudular" diye konuştu.
Tek yumurta ikizleri Neslihan ve Nagihan Cüni’nin babası Basri Cüni ise, "Bazı duygular anlatılmaz yaşanır. İkizlerim aynı ikizlerle evlenecek diye aklımdan geçmemişti. Aynı şehirde üniversite okumalarına rağmen 10 yada 15 günde bir birbirlerinin olduğu şehirlere gidip geliyorlardı. Kavga etseler bile kimseyi kendi kavgalarına karıştırmıyorlardı.Biri hastalandığı zaman diğeri de hastalanıyordu. Herkes ikiz babası yada ailesi olamaz ama bu gün bizim çocuklarımız bizlere her türlü mutluluğu yaşattılar" şeklinde konuştu.

İkizlerin annesi Hüsne Cüni duygusal anlar yaşadı
Tek yumurta ikizlerini evlendirmenin mutluluğunu anlatırken duygusal anlar yaşayan anne Hüsne Cüni ise gözyaşları içerisinde çocukların bir ömür boyu mutlu olmasını istedi.
Tek yumurta ikizi Mehmet Uslu, "Eşimi aile büyüklerinin sayesinde tanıdım. Eşimin teyzesi ve benim dayımın da hanımı vesile oldu. Bize ailelerimiz evleneceğimiz ikizlerin resmini gösterdi biz de direk seçtik resimlere bakarak. Çevremizdekiler de bu olayı şaşkınlıkla karşıladı" dedi.
İkiz Nagihan Cüni, "Zaten biz aileler aracılığı ile tanıştırıldık. Bizim için güzel oldu ve birbirimizi bir yıla yakın tanıma süreci geçirdik. İkiz olmak çok güzel bir duygu ayrıca ikizle evlenmek daha başka bir duygu. Böyle bir düğün bile hayal etmiyorduk" ifadelerini kullandı.
Diğer tek yumurta ikizi olan Neslihan Cüni, "İkiz olmak insana güven ve güç veriyor diyebilirim. Ben hayatımda böyle bir düğün bile hayal etmemiştim. Fotoğraf çekinmek isteyen ve yolumuzu çevirerek şaşıran bir çok insan oldu" diye konuştu.
Diğer ikiz Mustafa Uslu ise, "Öncelikle biz kardeşimle beraber askere gidene kadar hiç ayrılmadık. Eşlerimizin teyzeleri ve yengemiz araya girerek vesile oldu. Tepkiler çok iyi ve gören fotoğraf çekinmek istiyor" şeklinde konuştu.

ORDU

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz
YEREL HABERLER Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz
2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bu da bedava döner kuyruğu Ordu’da bir iş yeri, 300 bin döner ekmek satışına ulaşınca bir günlüğüne 4 bin kişiye bedava döner ekmek dağıttı Bedava dönerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Bu da bedava döner kuyruğu Ordu’da bir iş yeri, 300 ...
TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Serik Belediyespor: 3
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Serik Belediyespor: 3
Ordu'da takla atan otomobildeki kadın öldü, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da takla atan otomobildeki kadın öldü, sürücü ...
Otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kulübeye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim
Vali Yavuz: “Mülki idare amirleri, adeta vatana, millete adanmış bir hayat yaşar” Vali Yardımcısı Ekrem yaman emekli oldu
YEREL HABERLER Vali Yavuz: “Mülki idare amirleri, adeta vatana, ...
Yaşlı kadın kazada can verdi
YEREL HABERLER Yaşlı kadın kazada can verdi
Kızılay’dan bağışçılara ödül
YEREL HABERLER Kızılay’dan bağışçılara ödül
Fatsa, sanatını konuşturacak
YEREL HABERLER Fatsa, sanatını konuşturacak
Başkan Ankara’dan mutlu döndü Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları takip etmek amacıyla gittiği Ankara’da, temaslarını tamamlayarak ilçeye döndü
YEREL HABERLER Başkan Ankara’dan mutlu döndü Ünye Belediye Başkanı ...
Altınordu Belediyesinden ‘alt yapı’ çalışması
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesinden ‘alt yapı’ çalışması
Tatlı başarı Butik çikolata işine girdi, hayatı değişti Müşterilerine çikolata yetiştirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Tatlı başarı Butik çikolata işine girdi, hayatı ...
Karadeniz kıyısındaki gökdelen yıkılacak Hilmi Güler: "Tehditler vız gelir tırıs gider" Ordu’da kumsalı da içine alacak nitelikte inşaatı bir yıl önce başlayan 17 katlı gökdelen inşaatının ruhsat ve imar planı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. İnşaatın durdurulmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e karşı ulusal basında yıpratma kampanyası başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: “Vatandaşın kıyıdan geçme hakkını ortadan kaldıran, insan haklarına aykırı bu projeyi yıkmakta kararlıyım”
YEREL HABERLER Karadeniz kıyısındaki gökdelen yıkılacak Hilmi Güler: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X