Ordu’da Cumhuriyet Koşusu

Cumhuriyet’in 96. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Ordu Valiliğince hazırlanan kutlama programı çerçevesinde, Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin 36. Tabiat Parkı olan Ulugöl’de ‘Cumhuriyet Yol Koşusu’ düzenlendi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Cumhuriyet Yol Koşusu” yarışlarına, 17 ilden toplam 157 sporcu katıldı.

3000 metre genç bayanlar, 5000 metre genç erkekler ve 3000 metre halk koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Yol Koşusu’na, hafta sonunu Ulugöl’de değerlendirmek isteyen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Yarışma öncesi yapılan açılış seremonisinde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, yarışmaya katılan sporcuların, antrenörlerin, katılımcıların ve izleyicilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Seddar Yavuz, “Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızın ilk programı olan bu yarışma vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümü kutluyoruz. Aziz devletimiz ve kutlu milletimiz, kıyamete kadar bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Şanlı tarihimizde olduğu gibi sadece kendimiz için değil, tüm mağdur ve mazlum milletlere umut olan ve onların gözyaşlarını dindiren, sorunlarını çözen bir millet olarak, yolumuza devam edeceğiz” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, son 100 yıllık süreç içerisinde en büyük kuşatmayı yaşadığına dikkat çeken Vali Yavuz, “Bugünlerde özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz’de meydana gelen gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Aziz Türk Milleti’nin buna karşı göstermiş olduğu başarı, kendi içimizdeki birlik, beraberlik ve direniş, geleceğe dair ümitlerimizi artırmıştır. Bu vesileyle, şu anda sınırlarımızın ötesinde ve sınırlarımızın içerisinde hain bölücü terör örgütüne yönelik olarak sürdürülen operasyon ve harekatlarda, bütün askerlerimize ve güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Biliyoruz ki 82 milyon Aziz Türk Milleti, kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındadır. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize vefa borcumuz var. Bu borcumuzu da ödeyebilmemiz için, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde hareket edip, ay yıldızlı al bayrağımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne gönülden sahip çıkmalıyız. Bu duygularla, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Önemli olan bu yarışmaya katılmaktır. Böylesine güzel bir ortam da yarışmanın tadını çıkarmaktır” diye konuştu.

Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir de programda bir konuşma yaparak, “Cumhuriyetimizin 100. Yılına doğru içimizdeki coşku giderek artıyor. Biz bu coşkuyu bütün vatandaşlarımızla birlikte kutlamak istiyoruz. Bu yüzden kutlama programlarımızı daha da çeşitlendiriyoruz. O yüzden bugün burada bu etkinliğin yapılması, bizler için çok çok anlamlı ve önemlidir. Bu etkinliğin, ilçemizin tanıtımı da çok katkı sağladığını düşünüyoruz. İnşallah bu etkinlik burası ile özdeşleşir. Her yıl geleneksel halde düzenlenir ve devam ettirilir. Bu etkinliğin ilçemizde, Ulugöl’de düzenlenmesine vesile olan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmacılara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ da açılış programında yaptığı konuşmada, “Bu organizasyon, bu etkinlik ilimizin ve özellikle de Ulugöl’ün tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin, önümüzdeki yıllarda katılan sporcuların artarak devam etmesini diliyorum. Yarışlara katılacak sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Açılış seremonisi ve konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz tarafından ‘Cumhuriyet Yol Koşusu’nun startı verildi.

‘Cumhuriyet Yol Koşusu’nda dereceye giren sporcuların ödülleri ve madalyaları, Vali Seddar Yavuz ve protokol mensupları tarafından verildi. Ulugöl’de düzenlenen ‘Cumhuriyet Yol Koşusu’nda 5000 metre genç erkekler kategorisinde; Antalya’dan Baver Ateş birinci, Çorum’dan Mehmet Kalyoncu ikinci, Kırıkkale’den Mehmet Körpe üçüncü, 3000 metre genç bayanlar kategorisinde; Siirt’ten Selma Oysal birinci, Antalya’dan Aslı Atan ikinci, Tokat’tan Emine Eryılmaz üçüncü,

3000 metre büyük erkekler halk koşusu kategorisinde; Kırıkkale’den Yusuf Önal birinci, Sivas’tan Ahmet Belde ikinci, Samsun’dan Erol akın üçüncü, 3000 metre büyük bayanlar halk koşusu kategorisinde; Siirt’ten Nurcihan Oysal birinci, Siirt’ten Esra Oysal ikinci, Antalya’dan Duygu Turgut Boyan üçüncü, oldu.

ORDU 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.