Fatsa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Fatsa Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Musa Ünsal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar tarafından çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

ORDU 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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