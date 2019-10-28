Ordu’da asayiş uygulamaları

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, son dönemde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği operasyon, huzur ve güven uygulamalarıyla aranan suçluları ele geçirirken Kabahatler Kanunu’na aykırı hareketler için gereken idari işlemleri de gerçekleştiriyor. İl genelinde Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında geçen hafta 2129 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 61 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulandı. Bu uygulamalarda 16 kişiye dilencilik, 12 bayana fuhuş, 4 kişiye açıktan alkol tüketmek, 18 kişiye sarhoşluk, 1 kişiye rahatsız etme, 2 kişiye tütün mamullerinin tüketilmesi, 4 kişiye kumar, 1 kişiye kimlik bildirmeme, 2 kişiye bahis oyunu ve 1 kişiye silah kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ayrıca 1 Azerbaycan, 1 Gürcistan, 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsa vize ihlali ve ülkeye illegal girişten idari işlem uyguladı.



Aranan 10 kişi 1 günde bulundu

Öte yandan 23 Ekim günü Türkiye genelinde 07.0015.00 saatleri arasında yapılan ‘Aranan Şahısların Yakalanması’ operasyonu kapsamında İl genelinde 1 kişiye uyuşturucu ticareti yapmaktan, 1 kişiye fuhşa yer temin etmekten, 1 kişiye yağma, 1 kişiye yaralama, 1 kişiye cinsel taciz, 1 kişiye tehdit ve şantaj, 1 kişiye ruhsatsız silah ve mermi bulundurmaktan, 1 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 1 kişiye ailenin korunması tedbirine aykırılık, 1 kişiye karşılıksız çek, 3 kişiye ifadeye yönelik olmak üzere aranması olan 13 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

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