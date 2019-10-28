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Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim

İHA

Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim

Ordu’da uyuşturucuya karşı sıkı denetim ve kontroller hız kesmeden sürüyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli aracın İstanbul'dan öncü ve artçı şeklinde geldikleri tespit edildi. Aynı gün saat 15.30 sıralarında Ordu’ya giriş uygulama noktasında araçlar durdurulan araçlarda yapılan aramada 1 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si adli kontrol şartı ile 1’i ise mahkemece serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan ayrı ayrı adli işlem yapıldı.
Öte yandan Fatsa’da şüpheli 2 şahsın üzerilerinde yapılan aramada 117 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu ticaretinden dolayı adli işlem yapılırken şüpheli şahıslardan 1’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yine Fatsa’da şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Ünye’de yapılan çalışmada ise 1 şahsın ikametinde yapılan aramada 173 gram esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılan şüpheli şahsın gözaltı işlemleri devam ediyor.

ORDU

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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