Hafif ticari aracın çarptığı, motosikletli kurye kurtarılamadı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU'da, hafif ticari aracın motosikletine çarptığı kazada ağır yaralanan kurye Batuhan Kahraman (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Emircan E. yönetimindeki 52 RC 734 plakalı hafif ticari araç, kurye Batuhan Kahraman'ın (19) kullandığı 52 RE 825 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Kahraman, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kahraman, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kahraman, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kentteki firmada, motosikletli kurye olarak çalışan Batuhan Kahraman'ın, sözlü olduğu ve 1 ay sonraki nişanı için hazırlık yaptığı öğrenildi.



ORDU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.