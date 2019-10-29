Cumhuriyet Bayramı Fatsa'da coşkuyla kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği törende Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu yaşandı. Kutlamalar, kaymakamlık makamında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ın tebrikleri kabulüyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü, 75. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kutlama töreniyle devam etti. Törenden önce Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, beraberinde Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Yaran günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen ’Cumhuriyet’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, şiirlerin okunması, günün anlam ve önemini belirten müzik ve gösteriler ile halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından gerçekleştirilen geçit töreni ile sona erdi.

ORDU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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