Tarihi Vali Konağı Kütüphane oldu

Ordu’da 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı mimarisiyle yapılan, Ordu’nun ilk Valisi Fazıl Özelçi’den itibaren 1973 yılına kadar 31 valinin konut olarak kullandığı ‘Eski Vali Konağı' restore edildi. Eski Vali Konağı, bundan sonra Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Altınordu ilçesinde Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden birisi olarak dikkatini çeken tescilli yapılarından birisi olan ancak devlet mülkiyetinde iken 1973 yılında özel şahıslara satılan ‘Eski Vali Konağı’ binası 20102013 yılları arasında 60’ı aşkın hissedara tek tek ulaşılarak yoğun uğraşlar sonucu kamulaştırılarak özel mülkiyetten tekrar kamu mülkiyetine geçirildi. Tarihi konağın kamu mülkiyetine geçirilmesinin ardından 2017 yılı Ekim ayında başlanılan restorasyon bir yıl sürdü. Restorasyonu tamamlanan bina ‘Çocuk Kütüphanesi’ olarak hizmet verecek.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hizmete sunulacak olan Ordu Çocuk Kütüphanesi’nin açılış töreni 31 Ekim saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

ORDU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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