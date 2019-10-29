Ordu terminali inşaatı sürüyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında yapılan Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminal inşaatındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Toplam 3 bin 177 m2’lik alan üzerine inşa edilen projede 8 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 28 adet otobüs park alanı (şehirlerarası), 67 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 54 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 20 adet firma odası yer alacak. Projenin hayata geçmesiyle kent merkezinde günlük trafik yoğunluğu azaltılırken, şehirlerarası ulaşımda da modern bir tesis hayata geçecek.

ORDU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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