Adli Tıp Uzmanı Dr. Muharrem Çelik kalbine yenildi

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Ordu Adliyesinde Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Muharrem Çelik, kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti.

Ordu Adliyesinde uzun süredir Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Muharrem Çelik, dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dr. Muharrem Çelik yarın Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde toprağa verilecek.

ORDU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

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