Cumhuriyet Bayramı'nın 96’ncı yıldönümü, Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Kutlamalar çerçevesinde Ordu’da düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesince kent orkestrası tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konser verildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan konser, sevilen parçaların seslendirilmesi ile devam etti. Çok sayıda vatandaş ve protokol mensuplarının katıldığı konser, izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlikler kapsamında Ordu Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen resepsiyonda Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Cumhuriyet resepsiyonuna katılan davetlileri kapıda karşıladı. Resepsiyona katılan konuklara hitaben bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılının sevinçle kutlandığını belirterek, "Küllerinden yeniden bir devlet doğan aziz Türk milleti ve onun eşsiz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle yad ediyoruz, ruhları şad olsun. Bugün itibari ile bizim de en önemli görevimiz devralmış olduğumuz bayrağı daha da yukarıya taşımaktır” dedi.

Düzenlenen resepsiyona Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, daire müdürleri, jandarma ve emniyet mensuplar, şehit yakınları ve gaziler ile ilgililer katıldı.

ORDU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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