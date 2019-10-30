Ordu'da Arapların fındık bahçesi alımı 100 dönüme ulaştı

- KARADENİZ'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede deniz manzaralı konutların yanı sıra fındık bahçesi ve arsa da satın alıp, yatırım yapıyor. Araplar, inşaat sektörünün canlandığı Ordu'da, şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini satın aldı.

Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültürel özellikleri ile turizmin hareketli geçtiği Karadeniz Bölgesi; artırılan destinasyon, otel ve konaklama alanındaki yatırımlarla son yıllarda Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Karadeniz'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede deniz manzaralı konutların yanı sıra fındık bahçesi de satın alarak, yatırım yapıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı, 1500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nı ziyaret eden Araplar, satın aldıkları evlerde konaklamayı tercih ediyor. Ordu'yu yılda 70- 100 bin Arap ziyaret ederken, bu turistlerden bazıları da alışveriş yaparak, her yıl 80'e yakın konut satın alıyor. Arapların konut ve fındık bahçesinin yanı sıra arsa yatırımına da yönelmesi, Ordu'da inşaat sektörünün canlanmasına katkı sağlıyor. İlk kez 2 yıl önce yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alan Araplar, şu ana kadar kentte yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini sahiplendi.

'KONUT VE BAHÇE SATIN ALIYORLAR'

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz'e gelen Arap turistlerin, Trabzon'dan sonra en fazla Ordu'yu ziyaret ettiğini, daha önce başlatılan tanıtım kampanyalarının meyvesini vermeye başladığını söyledi. Yüce, "Araplar, yıllardır bölgemize geliyor. Son yıllarda tanıtımla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Gelen Araplar ilk başlarda Altınordu ilçesinden konut alıyordu. Burada fiyatlar yüksek olunca bu kez Fatsa ve Ünye ilçelerine yöneldiler. Fatsa'da ciddi konut satın aldılar. Fatsa'yı tercih etmelerinin nedeni; Aybastı Perşembe Yaylası'na buradan ulaşım yakın ve aldıkları konutlar deniz manzaralı. Şimdi Çambaşı Yaylası'na da ilgi gösteriyorlar. Yaylaya kayak merkezi yapıldı, otel var, yeni otel yapılıyor. Bu da buraya rağbeti artırdı. Konut alımı ilk başlarda daha yoğundu, şu an azaldı. Gelecekte satışların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Havalimanı Ordu'ya ulaşımı kolaylaştırdı, bunun da çok faydası var. Ulaşım kolaylığı, kente ziyaretçiyi artırıyor. Araplar, konutun yanı sıra fındık bahçesi de satın alıyor; aldıkları bahçeleri yatırım amaçlı değerlendiriyorlar" diye konuştu.

'İNŞAAT SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLIYOR'

Fatsa'da inşaat sektöründe çalışan Cemal Töngel de Arap turistlere şu ana kadar ilçeden 500'e yakın konut satışı yapıldığını belirtti. Töngel, "Arapların Türk insanına sempatisi var. Konut ve gayrimenkul almalarından ziyade bizim ilgimizden memnunlar. Fatsa'da ilk konutu Araplara biz sattık. 3 konutla başladı, 80 konutu geçti. Piyasa yaygınlaşınca bizim gibi firmalar da satışa başladı, halen de almaya devam ediyorlar. Burada denizi, havası, suyu, yaylası, havalimanının yapılması onlar için kolaylık oldu. Burada ailesiyle 34 ay kalanlar var, iş adamları yaz tatillerini burada geçiriyorlar. Genelde emlakçılarla çalışmak istemiyorlar, güvenli firmalarla çalışıyorlar. Fındık bahçeleri de alıyorlar, yatırım amaçlı. Müstakil villa yapmak için bunu değerlendiriyorlar. Kendileri de alıp, emlakçı gibi başkalarına satabiliyorlar. İlk etapta müşteri gibiydiler şimdi ise alıp, kendi insanlarına satıyorlar. Şu anda yeni talepler var. Proje bazında arsa bakıyorlar, onun gibi bize talepler de var. Arapların konut alışverişi inşaat sektörüne katkı sağlıyor. Sadece Fatsa'da bugüne kadar 500 daire almışlardır, 100'e yakınını bizim firmadan aldılar" dedi.



ORDU 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.