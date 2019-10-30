Ilıca'ya Akıllı Oyun Sınıfı

Fatsa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Akıllı Oyun Sınıfının ikincisi Ilıca İlkokuluOrtaokulunda açıldı.

Akıllı Oyun Sınıfının açılışına Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, İlçe Jandarma Bölük Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Ilıca Mahallesi Muhtarı Zafer Can, Uzundere Muhtarı Fikri Özçelik, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.



Papatya çiçekleri İle karşıladılar

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve beraberindekiler Ilıca İlkokuluOrtaokulu bahçesinde Okul Müdürü İbrahim Çoban ve öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrenciler Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a bahçeden topladıkları papatya çiçekleri verdiler.

Akıllı Oyun Sınıfının açılışının gerçekleşmesinin ardından Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar öğrencilerin oynadığı zeka oyunlarını izlediler.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar 20192020 Eğitim Öğretim yılında 10 okulumuzda kurmayı planladıkları Akıllı Oyun Sınıfının ikincisini Ilıca İlkokuluOrtaokulunda açtıklarını belirterek, “Eğitim ülkemizin en önemli meselesi. Biz de Fatsamızın eğitimi konusunda elimizden geldiğince katkı sağlamaya, okullarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın teknolojiden biraz uzaklaşması, akıllı oyunlarla ilgilenmesi onlar için son derece faydalı olacaktır. Akıllı Zeka Oyunu Sınıflarının devamını ilçemizin farklı okullarında uygulanması için destek vereceğiz. Bu vesile ile geleceğimizin aydınlığı yavrularımıza derslerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

ORDU 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.