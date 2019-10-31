Yaralı baykuş tedavi altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Sahilköy Mahallesi'nde Akçay mevkisi eski çöplük alanında yaralı olarak bir vatandaş tarafından bulunan peçeli baykuş, veteriner tarafından tedavi altına alındı. Ayağından ve kanadından yaralı olduğu tespit edilen baykuş ilk tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına aldı. Yaralı baykuş gerekli tedavileri yapılıp sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

ORDU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:34

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.