ODÜ’nün 360 dönümlük dev arazisi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “Bilimsel çalışmalar yürüttüğümüz 360 dönümlük arazimiz var. Bunun 70 dönümü Tıp Fakültesi Hastanesi içindir”

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, içerisinde ‘Fındık Yetiştiriciliğinde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi Projesi’ kapsamında kurulan örnek fındık bahçesinin de içinde bulunduğu 360 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam ve daire başkanları eşlik etti.

Rektör Akdoğan, Türkiye, İspanya ve İtalya’da fındık üretimi ve sanayisinin incelenmesinin planlandığı ‘Fındık Yetiştiriciliğinde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi Projesi’ hakkında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam’dan bilgi aldı.

Rektör Akdoğan, “Mevcut binalarımızın dışında üniversitemize ait 360 dönümlük bir arazimiz var. Bu alanın 5 dönümlük bir kısmında Ziraat Fakültesi öğretim elemanlarımız farklı ülkelerdeki fındık türlerini incelemeye alarak hem bölgemizin en önemli tarımsal ürünü fındık ile hem de diğer bölge ürünlerine yönelik araştırmalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte hastane arazisi ile ilgili olarak burada daha önceden de Tıp Fakültesine ayrılan ve hastane için uygun olan 70 dönümlük bir alanımız var. Bu konuda daha önce de açıkladığım gibi devletimizin yetkilileri uygun gördüğü takdirde bu araziyi değerlendirebilirler, son karar Sağlık Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ındır. Şu ana kadar söylediğimiz gibi bundan sonra da çabamız üniversitemizin ve memleketimizin daha ileri seviyelere taşınması yönünde olacaktır” dedi.

ORDU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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