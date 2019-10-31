Çocuk Kütüphanesi açıldı Ordu’da 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı mimarisi ile yapılan, 1923-1973 yılları arasında 50 yıl Vali konağı olarak kullanılan ve 31 valinin kaldığı tarihi bina restore edilerek Çocuk Kütüphanesi olarak hizmete açıldı

Ordu’da 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı mimarisi ile yapılan ve Ordu’nun ilk Valisi Fazıl Özelçi’den itibaren 1973 yılına kadar 31 valinin konut olarak kullandığı Eski Vali Konağı restore edilerek, Çocuk Kütüphanesine dönüştürüldü.

2018 yılında restorasyonu tamamlanan Eski Vali Konağı, bundan sonra Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet verecek. Restorasyonu tamamlanan Eski Vali Konağında oluşturulan Çocuk Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çocuk Kütüphanesinin açılışı münasebetiyle düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Adem Atik, Celal Tezcan, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, İl Gazi Halk Kütüphanesi Müdürü Bekir Seçil, bazı daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Çocuk Kütüphanesinin açılış töreninde, basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Bu binaya girdiğimiz zaman acılar, sevinçler, hatıralar, hizmet ve yatırımlar, Türkiye’nin yoksulluk yılları insanın aklına geliyor. Bu vesileyle burada görev yapmış, şehrimize hizmet etmiş bütün valilerimizi hayırla yad ediyoruz. Hayatta olanlara uzun ömürler diliyoruz, ahirete intikal etmiş olanlara da Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Binalar, aslında bir şehrin hafızasıdır. Mimari o yüzden kıymetlidir. Yoksa tek başına bina eski olduğu için kıymetli değildir. Burada yaşanmışlıklar vardır. O yüzden her binayı yıkalım, yenisini yapalım anlayışı aslında halkaları, geçmişi, tüm yaşanmışlıkları da yok eder. Bu modernleşme değil, aslında sığlaşmadır. O yüzden bu mekânın sadece kütüphane olarak açılmasını çok sevinçle karşılamak yetmez, bu binanın korunması kıymetli” diye konuştu.

Çocukların geleceğe hazırlanmaları bakımından kütüphanelerin önemli bir fonksiyonu olduğunu dile getiren Vali Yavuz, “Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın hayata hazırlanması bakımından kütüphanelerin açılması da bizim açımızdan fevkalade mutluluk verici bir husus. O yüzden de Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emeği geçen devlet büyüklerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Burada güzel insanlar yetişsin. Biz yarışan bir Türkiye istiyoruz, rekabet eden bir Türkiye istiyoruz. Dolayısıyla küresel dünyada ayakta durabilmenin en önemli araçlarından bir tanesi eğitim, eğitimli insan, donanımlı insan. Bu donanımlı insan sorununu çözmeliyiz. Sadece bu da yetmez, medeniyetle buluşmuş insanlar gerekir. Zihinleri işgal edilmemiş, kalbi Türkiye için atan, ay yıldızlı bayrağı için atan ve bunun için gerektiğinde canını veren ama en çok emeğini veren, aklını verenler insanlar bize” şeklinde konuştu.

Kültürel alanda yapılan hizmetlerin devam edeceğini ifade eden Vali Yavuz, “Önümüzdeki hafta içerisinde size yeni bir müjdemiz var, yine bir açılış yapacağız. Fındığın müzesini açacağız. Fındığın müzesi olur mu demeyin, fındığın müzesi olur. O yüzden fındık müzesini önümüzdeki hafta planlayarak açacağız” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da açılış töreninde bir konuşma yaparak, “Ordu’da 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı mimarisiyle yapılan Ordu’nun ilk valisi Fazıl Özelçi’den itibaren 1973 yılına kadar 31 valinin konut olarak kullandığı eski vali konağının restorasyonu 2018 yılında tamamlanmıştır. Altınordu ilçesi içerisinde Osmanlı mimarisinin eski özelliklerine dikkat çeken yapı devlet mülkiyetindeyken 1973 yılında özel şahıslara satılan eski vali konağı binası 20102013 yılları arasında 60’a yakın hissedara ulaşarak yoğun uğraşlar sonucu kamulaştırılarak özel mülkiyetten sonra tekrar kamu mülkiyetine kazandırılmış olup, önemli bir eser ilimizin kültür envanterine kazandırılmıştır. İlimizin en yerinde kütüphanelere özel önem veriyoruz. Yeni nesil kütüphane anlayışı ile bu mekânları yaşayan kütüphane haline dönüştürüyoruz. Ordu çocuk kütüphanesi işlevleriyle bir kütüphanenin ötesinde çocuklarımızın zihni sosyal kültürel gelişmelerine katkılar sunacak bilgi ve becerileriyle donanımla hale gelmeleri sağlanacak sosyal gelişim niteliğinde fonksiyonları yerine getirecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz ve törene katılan protokol mensupları tarafından kurdele kesimi yapılarak, Çocuk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılıştan sonra Çocuk Kütüphanesinin tüm birimlerini gezen Vali Seddar Yavuz, kütüphanede verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ORDU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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