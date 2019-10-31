YEPAŞ’tan okul kütüphanesi

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin (YEPAŞ) destekleri ile Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Fatsa Anadolu Lisesi Kütüphanesi oluşturularak açılışı gerçekleştirildi.

YEPAŞ destekleri ile Milli Mücadele’nin 100. yıl anısına Fatsa Anadolu Lisesi bünyesinde yapılan Şehit Öğretmen Turan Tekintongaç Kütüphanesi’nin açılışı, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, kurum ve okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Fatsa’da öğretmenliğe başladığı ilk gün kaçırılarak şehit edilen Turan Tekintongaç’ın ailesinin başvurusu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışanı Şair Afşin Efkarlıoğlu ve arkadaşlarının öncülüğünde oluşturulan kütüphanenin tefrişatı ve düzenlemesi Milli Mücadele’nin 100. yılı anısına YEPAŞ tarafından yapıldı.

Arif Akşam yaptığı teşekkür konuşmasında, “Kasım ayı 10 Kasım Atatürk’ün vefatı gibi hüzünlü ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi önemli bir günü içeriyor. 96 yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz Başöğretmen Atatürk ve idealist öğretmenlerin eseridir. Bu sebeple Milli Mücadele’nin 100. yılı anısına hem de bir şehit öğretmen adına düzenlenen bu okul kütüphanesine destek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Açılış programı sonrasında YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam’a, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran tarafından bir teşekkür plaketi verildi.

ORDU 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:50

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AKŞAM 17:34

YATSI 18:54

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