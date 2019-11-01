Kaymakamdan engelli gence jest

Ordu’nun Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi’nin maskotu olan ve mahalle yolundan geçen hemen herkese selam veren engelli Salih Belen için kaymakamlık tarafından yer yapıldı.

Gürgentepe’nin Gülbelen Mahallesi'nde engelli olan ve sürekli yoldan geçen kişi ve araçları bekleyip selam veren Salih Belen'in yağan yağmurlardan korunması için Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir tarafından bekleme durağı yaptırıldı. Gürgentepe'nin maskotu olan Salih Belen, ‘Salih’in Yeri’ adıyla yaptırılan bekleme durağında selamlama işlemine ıslanmadan devam ediyor.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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