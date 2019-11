Grip ölüme kadar götürüyor İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “Grip, soğuk algınlığı ile karıştırılıyor. Salgından 2 hafta önce aşı yapılmalı”

Uzmanlar, grip mevsiminin başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Dünya çapında her yıl 500 bin kişinin grip sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Gripte genellikle 38,5 dereceyi aşan ateş, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları ortaya çıkar. Ağır olgularda genel durum bozukluğu, alt solunum yollarının tutulmasıyla solunum yetmezliği ve özellikle riskli gruplarda ölüm ortaya çıkabilir” dedi.



Grip, soğuk algınlığı ile karıştırılıyor

Prof. Dr. Ali Kutlu gribe yol açan virüslerde sürekli yapısal değişiklikler oluştuğunu belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gribe yol açan yapısal değişiklikleri takip ederek grip aşısı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Aşılar DSÖ tavsiyeleri dikkate alınarak yıllık olarak hazırlanır. Hazırlanan aşı o seneki virüsle benzerlik gösteriyorsa yüzde 5080 oranında korunma sağlayabilir” diye konuştu.

Aşının özellikle yaşlı hastalarda koruyuculuğu daha düşük olsa bile daha yüksek oranlarda grip komplikasyonlarını ve ölümleri azalttığının gözlemlendiğini belirten Kutlu, şu bilgileri verdi:

“Zayıflatılmış veya ölü mikroplardan hazırlanmış aşılar bünyenin ihtiyacı olan süreyi ve mikroplarla savaşacak antikorları, hastalık başlamadan önce savunma hücrelerini uyararak hastaları korur. Halk arasında grip sıklıkla hapşırık, öksürük, burun akıntısı gibi hafif semptomlara yol açan yaklaşık 200 farklı virüsün yol açtığı soğuk algınlığınezleyle karıştırılmaktadır. Grip aşısı yaptırmalarına rağmen grip geçirdiklerini söyleyen hastaların çoğu aslında soğuk algınlığı geçirmektedir. Gripte genellikle 38,5 dereceyi aşan ateş, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları ortaya çıkar. Ağır olgularda genel durum bozukluğu, alt solunum yollarının tutulmasıyla solunum yetmezliği ve özellikle riskli gruplarda ölüm ortaya çıkabilir. Bu nedenle riskli grupların aşılanması önemlidir. 65 yaş üzeri, bağışıklık sistemi yetmezliği bulunanlar (AIDS, kanser ve immün sistemi baskılayan ilaçlar kullanan hastalar ) şeker, böbrek, kalp, yüksek tansiyon, astım gibi solunum hastalıkları olanlar, gebeler ve 6 yaş altındaki çocuklar riskli gruplardır. Hamileliğin her evresinde aşılama yapılabilir. 6 aydan küçük bebekler aşılanmaz. Astımlı hastalar gribe daha yatkın olmamalarına rağmen grip geçirdiklerinde astım atakları ve zatürre daha sık gelişebilir. Özellikle orta ve ağır şiddetli astım hastalarının aşılanması önerilir.”



Salgından 2 hafta önce aşı yapılmalı

Grip aşısının grip sezonu öncesi ideal olarak ekimkasımaralık ayları içinde yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Aşının yaklaşık 68 ay boyunca koruyuculuğu devam etmektedir. Riskli hastalar gerekirse mart ayına kadar aşılanabilir. Aşı grip salgınından en az 2 hafta önce yapılırsa daha etkilidir. Grip aşısına karşı alerjik reaksiyon geçiren hastalar aşılanmamalı, yumurtayla ciddi alerjik reaksiyonu olanlar (nefes darlığı, anjioödem, tansiyon düşmesi vs.) ve adrenalin kullanma ihtiyacı olan kişiler grip aşısını acil müdahale edilebilecek imkanlara sahip kliniklerde yaptırmalı ve 30 dakika gözlemde tutulmalıdır. Artan yaşlı nüfus ve yeni bağışıklık baskılayıcı ilaçların yoğun kullanımına bağlı olarak grip aşılarının önemi her geçen gün artmaktadır” açıklamasında bulundu.

