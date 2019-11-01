Valilikten 7 il için kar yağışı uyarısı Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, kentte ve civar illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği açıklandı

Ordu Valiliğinden yapılan meteorolojik uyarıda, bu akşam kentin yüksek kesimlerinde ve civar 6 ilde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin bin metre üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kar yağışının cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği ve yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

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