Fatsa’da bedava döner kuyruğu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl faaliyete başlayan bir iş yeri, vatandaşlara cuma namazı sonrası yarım ton bedava döner dağıttı.

Fatsa'da bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar iş yerinin bulunduğu yere akın etti. Vatandaşlar, bedava dağıtılan dönerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

Vatandaşların bedava ekmek arası dönere büyük ilgi gösterdiğini ifade eden iş yeri sahibi Hasan Atmanlıoğlu, “Yılda bir kez olmak üzere ülkedeki her şubede bu uygulama yapılıyor. Ulusal bir marka olduğumuz için müşterilerimize teşekkür etmek ve onlara değerli olduklarını hissettirmek için bizler de bedava ekmek arası döner dağıttık” dedi.

Döner yemek için sırada bekleyen vatandaşlar da ücretsiz döner ve ayran ikramında bulunan iş yerine teşekkür etti.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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