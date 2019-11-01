Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğunda mahsur kalan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Fatsa Kurtuluş Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar köpeği kurtarması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalan köpeği düştüğü asansör boşluğundan çıkartmayı başardı. Kurtarılan köpek, veterinerler tarafından muayenesi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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