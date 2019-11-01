Fatsa’da genç çifte araç çarptı: 2 yaralı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpması sonucu evli oldukları öğrenilen genç çift yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, SamsunOrdu karayolu Dumlupınar Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Emre K. yönetimindeki 52 DG 068 plakalı minibüs karşıdan karşıya geçen genç çifte çarptı. Kazada yaralanan Gözde (22) ve Fuat Kelleci (24) çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle SamsunOrdu karayolu kısa süreliğine tek şeritten trafiği sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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