Hilmi Güler'den hayvan barınağı açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada yayınlanan Ordu’daki hayvan barınaklarının durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Güler, “Sosyal medyada bugün yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak. Bu iş bir şov meselesi değil, vicdan meselesidir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur” dedi.

ORDU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

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