Ordu'da yaylacılar kara yakalandı

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ORDU'da dün gece yüksek kesimlere yağan kar, yaylaları beyaza bürüdü. Çobanlar da büyük ve küçükbaş hayvanları ile yaylalardan dönüşe geçti.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleride kar yağışı etkili oldu. Ordu ve Giresun'un yüksek rakımlı yaylaları, dün gece yağan karla beyaza büründü. Yaylalarda olan çobanlar da kar sürpriziyle karşılaştı. Yağan kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulması zorlaşırken, çobanlar sürüleriyle yaylalardan dönmeye başladı.



ORDU 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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