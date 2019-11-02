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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.

SamsunOrdu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazayı taraflar maddi hasarla atlatırken olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale etti ve yol trafiğe 15 dakika sonra açıldı.

ORDU 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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