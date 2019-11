İşverenlere ‘asgari ücret sigorta teşviği’ çağrısı SGK Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay: “İşverenler, asgari ücretli çalışanı için 959 TL sigorta primi ödemek yerine 527 TL ödeyebilir” “Az da ödese, çok da ödese her GSS’li sağlık hizmetlerinden yararlanabilir”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ordu İl Müdürlüğünce, 2019 Rehberlik ve Bilgilendirme Programı kapsamında, “Kayıtlı İstihdamın Teşviği, Sigortalı ve İşverenlerin Hak ve Yükümlülükleri” konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, SGK Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay tarafından kayıtlı istihdamın faydaları, kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisine verdiği zararlar, sigorta primi teşvikleri ve Genel Sağlık Sigortası konularında açıklamalarda bulundu.

Basın bilgilendirme toplantısına, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapısı hakkında bilgi vererek başlayan SGK Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, “İnsanlar yaşamları boyunca; hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, analık, işsizlik, malullük, yaşlılık ve ölüm riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Kişiler, bu risklere karşı kendinin güvende olduğunu hissetmek ister. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de risklere karşı güvence altına alınması için Sosyal Güvenlik Kurumları vardır. Daha önce SSK, Emekli Sandığı ve BağKur kurumları ile bu güvenceyi sağlamakta iken, 16.05.2006 tarihinde 5502 sayılı Reform Kanunu ile üç kurum birleştirilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu unvanı ile devasa bir kurum haline gelmiştir” dedi.

Sigortalı olmanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Mehmet Yaşar Günay, “Sigortalı olmak, kişilerin devredilemez, vazgeçilemez ve kişinin isteğine bırakılamaz Anayasal bir haktır. Bu bakımdan işverenler çalıştırdıkları işçilerin işe giriş bildirgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ya vererek, çalışanlarını sosyal güvence kapsamına almış olurlar. Kişilerin sosyal güvencesinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ve takip etme görevi kanunlar ile kurumumuza verilmiştir. Kurumumuz tüm çalışanlarımızın işverenleri tarafından sigorta kaydının yaptırılıp yaptırılmadığını kontrol etmekle mükelleftir. Kurumumuz kayıt dışı istihdam ile mücadele etmenin yanında işçi, işveren, (ilk, orta, lise ve üniversite) öğrenciler, meslek odaları ve diğer paydaşlarımıza yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini de sahada hızla yürütmektedir” diye konuştu.



"Risklere karşı sigorta önemlidir"

Sigortalıların yasal haklarından bahseden Günay, “Sigortalı (kayıtlı) çalışan her işçi; iş kazası, meslek hastalığı yönünden geçici ve sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri ve evlenme yardımından, hastalık ve analık (işçi doğum yapması) halinde tedavi, yol ve zaruri masraf ile medikal malzeme ödemeleri ile geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneğinden, işsiz kalması halinde işsizlik ödeneğinden, malul kalması halinde maluliyet aylığından, yaşlanması halinde yaşlılık aylığından, ölümü halinde ise hak sahipleri ölüm aylığından faydalanarak, risklere karşı kendilerini güvence altına almış olurlar. Kayıt dışı (sigortasız) çalışması halinde ise bu risklere karşı hiçbir güvence altına alınmamış olurlar. Nasıl ki araçlarımıza kasko, zirai ürünlerimize sigorta yaptırıyor isek, her şeyden daha önemli olan kendi sosyal hayatımızı ve sağlığımızı da sigortalatmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.



İşverenler asgari ücret sigorta teşviğinden faydalanabilir

Yasalarda, işverenlere tanınan sigorta primi teşviklerine de değinen Günay, “Kayıtlı istihdam edilen işçilerimize bu kadar imkan sağlanmakta iken, işverenlerimize de çalıştırdığı her bir işçi için ciddi rakamlar tutan sigorta primi teşviklerinden yararlanma hakkı sunulmaktadır. Örneğin; işveren asgari ücret düzeyinde ücretle çalıştırdığı bir işçi için 959,43 TL sigorta primi ödemesi gerekirken, 5510 ve 6111 sayılı kanun ile asgari ücret desteği de dahil sağlanan teşvik uygulamaları ile ödenecek sigorta prim tutarı; 527,87TL ye düşmektedir. Bu teşvikler ilave istihdam, dezavantajlı grupların istihdamı, mesleki eğitim alan personelin istihdamı, kadın ve genç işçi istihdamı gibi daha da cazip teşviklerden yararlanabilmektedir. Onca teşvik indirimlerine rağmen çalıştırılan kişilerin kayıt dışı (sigortası) istihdam edilmesi, hem işçinin hak ve vebali açısından, hem de ülke ekonomisi açısından kabul edilebilir bir durum olmasa gerek. Kayıtlı istihdam sağlayan işverenlerimiz; primlerini düzenli ödemeleri halinde sigorta prim teşvik indirimlerinden, borcu yoktur ve ilişiksiz yazısı alınması ve ihalelere girme hakkını elde eder” dedi.



"GSS’li sağlık hizmetlerinden yararlanabilir"

Bilgilendirme toplantısında, Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili de açıklamada bulunan Mehmet Yaşar Günay, şunları kaydetti: “Bir diğer sigortalılık türü, 01.01.2012 tarihinde zorunlu tutulan Genel Sağlık Sigortası (GSS)’dır. Herhangi bir işte çalışmayan, anne ve baba, eş ve çocuklarından dolayı bakmakla yükümlü tutulmayan 18 yaşından büyük her vatandaşımız, Genel Sağlık Sigortalısı olmakla yükümlü tutularak, tüm vatandaşlarımız sağlık güvencesi altına alınmıştır. Yine, 18 yaş altındaki tüm çocuklar, Devletimiz tarafından ücretsiz GSS kapsamına alınarak güvence altına alınmıştır. 18 yaş üstü ve 25 yaşına kadar öğrenci olmayan vatandaşlarımız aylık 76,74 TL ödeyerek GSS güvencesinde olurlar. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımız Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırabilirler. Gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’ünden az ise Kanunun 60. maddesinin c/1 kapsamında (yeşilkart) değerlendirerek ücretsiz GSS kapsamında sigortalanırlar. Tüm bu GSS statüsünde sigortalanan vatandaşlarımız ücretsiz sağlık hizmetleri, yol ve zaruri masraf (sevk parası) ödemeleri, ücretsiz ilaç, optik malzeme, medikal malzeme, diş tedavileri, ortez ve protez tedavileri gibi tüm sağlık hizmetlerinden devletin en üst düzey bürokratının aldığı standartlarda hizmet alabilir. Genel Sağlık Sigortalılarının ödediği prime göre sağlık hizmet kalite ayrımı yapılmaksızın, az ödeyen de, çok ödeyen de hatta ücretsiz GSS’li olanda eşit standartlarda sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.”

SGK Ordu İl Müdürlüğünün yemekhanesinde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay’ın yanısıra, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek, SGK İl Müdür Yardımcıları Olgun Güler, Abdurrahman Halcı, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri, basın mensupları ile katıldı.

ORDU 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.