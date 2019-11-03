Ordu´da Off-Road yarışları nefes kesti

ORDU'da düzenlenen Karadeniz OffRoad kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.
Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi´nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5´inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.
ORDU
03 Kasım 2019 Pazar
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