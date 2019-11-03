Ordu´da Off-Road yarışları nefes kesti

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ORDU'da düzenlenen Karadeniz OffRoad kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi´nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5´inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.



ORDU 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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