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Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı

DHA

- ORDU´nun Fatsa ilçesinde kamyonun üzerinden düşen tomruğun altında kalarak ağır yaralanan sürücü Akif Güney (46), hastanede hayatını kaybetti.

- ORDU´nun Fatsa ilçesinde kamyonun üzerinden düşen tomruğun altında kalarak ağır yaralanan sürücü Akif Güney (46), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde dün meydana geldi. Park halindeki kamyon üzerinde bulunan tomrukların devrilmesi sonucu sürücüsü Akif Güney ağır yaralandı. Fatsa´da kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Güney, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

ORDU

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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