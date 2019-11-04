Kamyondan üzerine tomruk düşen şoför kurtarılamadı

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- ORDU´nun Fatsa ilçesinde kamyonun üzerinden düşen tomruğun altında kalarak ağır yaralanan sürücü Akif Güney (46), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde dün meydana geldi. Park halindeki kamyon üzerinde bulunan tomrukların devrilmesi sonucu sürücüsü Akif Güney ağır yaralandı. Fatsa´da kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Güney, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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