Ordu’da hızlı araç kullanan 44 sürücüye ceza

Ordu’da sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkartılmasına yönelik hızlı araç kullanımının önlenmesine yönelik uygulamalar devam ediyor.

1 Kasım 2019 tarihinde 14 Jandarma Trafik Timi tarafından 15.0017.00 saatleri arasında hızlı araç kullananlara yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 752 araç kontrol edilirken 76 araç sürücüsüne toplamda 17 bin 602 lira trafik idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 44 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan 13 bin 131 lira, 27 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan 2 bin 700 lira, 4 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan 940 lira, 1 bir şahsa taşıt yolu üzerinde hayvanını başıboş bırakmaktan 108 lira ceza uygulandı.

ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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